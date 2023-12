North Electro-Optic Aktie: Das hat Gewicht!

Die North Electro-optic wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 12,66 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (12,19 CNH) um -3,71 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 12,36 CNH, was einer Abweichung des Aktienkurses von -1,38 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigte die North Electro-optic interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der North Electro-optic beträgt 101, was im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" als hoch einzustufen ist. Grundlegend ist die Aktie aus fundamentaler Sicht weder unter- noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über North Electro-optic diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.