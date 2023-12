North Electro-Optic Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Aktie von North Electro-optic weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,46 % auf, was 1,05 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung liegt. Damit schneidet das Unternehmen in Bezug auf Dividendenausschüttungen schlechter ab und erhält eine Bewertung von "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North Electro-optic liegt bei 101, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als durchschnittlich bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf fundamentale Kriterien.

Ein Indikator aus der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), zeigt, dass die Aktie von North Electro-optic kurzfristig überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung rund um die Aktie von North Electro-optic ist laut Analyse positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Stimmung rund um North Electro-optic als "Gut" bewertet werden muss.