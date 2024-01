North Electro-Optic Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Eine Analyse von North Electro-optic anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass der RSI bei 26,47 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich North Electro-optic ist insgesamt positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In puncto Fundamentaldaten zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North Electro-optic bei 90 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrtbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividendenausschüttungen schüttet North Electro-optic niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Dividendenpolitik der Aktie erhält daher die Einstufung "Schlecht".