North Electro-Optic Aktie: Was war das denn?

North Electro-optic: Analyse der Finanzkennzahlen

Bei einer Dividende von 0,5 % liegt die Ausschüttung von North Electro-optic nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 % in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da vor allem in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Aktie von North Electro-optic geäußert wurden. Die Meinungsmarkt analysierte in den letzten Tagen vor allem die positiven Aspekte des Unternehmens, was insgesamt zu einer guten Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North Electro-optic liegt mit 92,59 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher neutral bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie derzeit als negativ eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt einen Abstand von -8,62 Prozent zum GD200 und -5,14 Prozent zum GD50, was insgesamt zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich eine neutrale und eher kritische Einschätzung der Finanzkennzahlen von North Electro-optic. Die Dividende liegt leicht unter dem Branchendurchschnitt, das Anleger-Sentiment ist gut, das KGV neutral und die technische Analyse zeigt negative Signale. Anleger sollten daher die weitere Entwicklung der Aktie aufmerksam verfolgen.