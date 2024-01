North Electro-Optic Aktie: Der Knall ist da!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preisgünstigkeit. Bei Wachstumsaktien ist das KGV in der Regel höher. North Electro-optic verzeichnet ein KGV von 92,59, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Die Meinungen in den sozialen Medien zu North Electro-optic sind gemischt. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Stimmungsbild zu einer Aktie beeinflussen. In Bezug auf North Electro-optic wird eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, die zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, weshalb das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industriesektor hat North Electro-optic im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,3 Prozent erzielt, was unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich zeigt die Aktie eine Unterperformance. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.