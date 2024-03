North Electro-Optic Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Anlegerstimmung gegenüber North Electro-optic war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es zehn positive und zwei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmungsbewertung führt.

In puncto fundamentaler Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North Electro-optic bei 75, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von North Electro-optic beträgt 0,5 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von North Electro-optic im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,65 Prozent erzielt, was 5,32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die Aktie 4,6 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.