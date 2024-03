North Electro-Optic Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Aktienkurs von North Electro-optic verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,65 Prozent, was eine Underperformance von -3,34 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche darstellt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -19,28 Prozent, wobei North Electro-optic um 4,37 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 von North Electro-optic aktuell bei 47,8 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls keinen überkauften oder überverkauften Zustand (Wert: 49,16), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das North Electro-optic-Wertpapier in diesem Abschnitt daher mit "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von North Electro-optic liegt derzeit bei 0,5 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,62 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 75,59 von North Electro-optic ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt auf (0 Prozent). Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" zeigt einen Wert von 0. Somit wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder unter- noch überbewertet ist.