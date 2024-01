North Electro-Optic Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Banca Mediolanum":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisbewertung. Ein niedriges KGV deutet auf eine günstige Bewertung hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. North Electro-optic hat derzeit ein KGV von 92,59, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 12,52 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,14 CNH steht. Dies entspricht einem Abstand von -11,02 Prozent zum GD200 und -7,55 Prozent zum GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anlegerstimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung der Anlegerstimmung. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat North Electro-optic im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,3 Prozent erzielt, was 2,88 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Branchenvergleich der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die Rendite von North Electro-optic sogar um 3,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.