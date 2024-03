North Electro-Optic Aktie: Alles kein Problem!

In den letzten zwei Wochen wurde über North Electro-optic besonders positiv in sozialen Medien diskutiert. Das Anleger-Sentiment war größtenteils neutral, jedoch überwogen an sieben Tagen die positiven Diskussionen. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Somit bekommt North Electro-optic insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North Electro-optic bei einem Wert von 81. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird North Electro-optic daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die North Electro-optic derzeit ein "Schlecht" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft in Höhe von 11,77 CNH, während der Kurs der Aktie bei 10,02 CNH liegt, was einer Abweichung von -14,87 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 9,66 CNH, was einer Abweichung von +3,73 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 42,34 Punkten und der RSI25 bei 34,47 Punkten, was darauf hinweist, dass North Electro-optic weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Aktie von North Electro-optic somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment und "Neutral"-Bewertungen in Bezug auf fundamentale und technische Analysen.