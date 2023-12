North Dallas Bank Aktie: Knallt es bald?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für North Dallas Bank & herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass North Dallas Bank & überkauft ist, und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 60,83, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und deshalb als "Neutral" eingestuft wird.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 56,45 USD für den Schlusskurs der North Dallas Bank &-Aktie. Der aktuelle Schlusskurs von 50 USD liegt somit um 11,43 Prozent niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 51,1 USD, und daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird North Dallas Bank & in der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 22,62 und liegt somit 45 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 15. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet North Dallas Bank & eine Dividendenrendite von 2,55 % aus, was 136,11 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer niedrigeren Einstufung und einer "Schlecht"-Bewertung.