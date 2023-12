Mit North China Pharmaceutical wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Aktienkurs von North China Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,68 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite damit um 13,12 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,57 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Arzneimittel-Branche beträgt -0,05 Prozent, wobei North China Pharmaceutical aktuell 15,64 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der North China Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,86 CNH. Der letzte Schlusskurs (5,71 CNH) weicht somit um -2,56 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (6,02 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,15 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die North China Pharmaceutical-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die North China Pharmaceutical-Aktie hat einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 69,74, was dazu führt, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für North China Pharmaceutical.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde festgestellt, dass die Stimmung für North China Pharmaceutical in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Dafür erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch dafür bekommt North China Pharmaceutical eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.