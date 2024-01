North China Pharmaceutical ist zurück!

Der Aktienkurs von North China Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,71 Prozent erzielt, was 13,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 0,34 Prozent, und North China Pharmaceutical liegt aktuell 16,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei North China Pharmaceutical ist jedoch insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Analyse zeigt 3 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Diskussionsintensität im Netz bezüglich North China Pharmaceutical zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für North China Pharmaceutical in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North China Pharmaceutical liegt bei einem Wert von 274, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung.