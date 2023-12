North China Pharmaceutical Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 274,14 liegt North China Pharmaceutical auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Arzneimittel" weist einen Wert von 0 auf. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

Die Dividendenrendite für North China Pharmaceutical beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent, nur leicht unter dem Mittelwert (0,38) für diese Aktie. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen wurde bei North China Pharmaceutical eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die North China Pharmaceutical-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger (50-Tage-Durchschnitt) Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.

Zusammenfassend erhält North China Pharmaceutical auf Basis fundamentaler, Dividenden-, Sentiment- und technischer Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

