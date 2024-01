North China Pharmaceutical Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Dividende von North China Pharmaceutical wurde von unseren Analysten heute mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -1,49 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was auf ein starkes Interesse der Anleger hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der North China Pharmaceutical-Aktie (5,7 CNH) um -2,56 Prozent vom 200-Tage-Durchschnitt (5,85 CNH) abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, dann liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt um -5,32 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 100 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Überkauftheit mit einem Wert von 73,79 und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für North China Pharmaceutical basierend auf der Dividende, dem Sentiment und Buzz, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.