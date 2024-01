North Asia Strategic Holdings Aktie: Das war ja klar …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für North Asia Strategic wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,64 und zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Dies führt zu einem Gesamt-"Neutral"-Rating für das Unternehmen in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende liegt North Asia Strategic mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,32 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North Asia Strategic beträgt 7,25 und liegt damit 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht erhält.