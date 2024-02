North Asia Strategic Holdings Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die technische Analyse der North Asia Strategic-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,29 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,245 HKD weicht somit um -15,52 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,24 HKD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,08 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine negative Richtung, und Anleger diskutierten verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen North Asia Strategic.

In fundamentalen Kriterien ist die Aktie unterbewertet, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North Asia Strategic bei einem Wert von 6 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 45,73 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) der North Asia Strategic liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 3,85 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung der technischen Analyse und des RSI liegt somit ebenfalls bei "Gut".