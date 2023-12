North Asia Strategic Holdings Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Dividendenrendite von North Asia Strategic liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,34 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber North Asia Strategic eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, daher wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet. Der RSI beträgt derzeit 100, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der RSI25-Wert von 80 deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher der RSI als "Schlecht" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North Asia Strategic bei 7,25 liegt, was 85 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 47,42. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.