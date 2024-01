North Asia Strategic Holdings Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Markt für North Asia Strategic wird über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergibt eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für North Asia Strategic in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In technischer Hinsicht ist die Aktie der North Asia Strategic mit einem Kurs von 0,23 HKD inzwischen -11,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -25,81 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überkauft (Wert: 75), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die North Asia Strategic Aktie damit mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der North Asia Strategic bei 7,25, was unter dem Branchendurchschnitt (85 Prozent) liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" weist einen Wert von 47,22 auf, wodurch die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.