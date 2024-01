North Arrow Minerals Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI von North Arrow Minerals liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 25 auf, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von North Arrow Minerals in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die North Arrow Minerals-Aktie ein Durchschnitt von 0,06 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,05 CAD, was einem Unterschied von -16,67 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,04 CAD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+25 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von North Arrow Minerals im vergangenen Jahr eine Rendite von -40 Prozent erzielt, was 29,65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.