North American Construction Aktie: In selten guter Lage!

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die North American Construction-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Von insgesamt 6 Bewertungen liegen 4 im Bereich "Gut", 2 im Bereich "Neutral" und keine im Bereich "Schlecht". Die durchschnittliche Empfehlung für North American Construction aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 36,92 CAD, was eine potenzielle Performance von 32,27 Prozent bedeuten würde, da derzeit 27,91 CAD kostet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von North American Construction beträgt derzeit 1,36 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 97,26 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte North American Construction eine Performance von 55,61 Prozent, was eine Outperformance von +54,2 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von North American Construction ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um North American Construction. Daher ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

North American Construction kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich North American Construction jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen North American Construction-Analyse.

North American Construction: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...