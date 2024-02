North American Construction Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über North American Construction diskutiert. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für North American Construction beträgt aktuell 3,95 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 32,85 CAD lag, was einem Unterschied von +14,82 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (28,61 CAD) entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (29,46 CAD) liegt mit einem Unterschied von +11,51 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Aktie von North American Construction im letzten Jahr eine Rendite von 58,9 Prozent erzielt, was 57,19 Prozent über dem Branchendurchschnitt (1,71 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.