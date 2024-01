North American Construction Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

In den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei der Aktie von North American Construction in den letzten vier Wochen festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht verändert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" hat North American Construction eine Rendite von 55,61 Prozent erzielt, was mehr als 53 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnete eine mittlere Rendite von 2,9 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei North American Construction mit 52,71 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North American Construction liegt bei 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 43,93 als unterbewertet betrachtet wird. Fundamentale Kriterien führen daher zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analysten bewerten die North American Construction insgesamt positiv, mit 4 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 36,92 CAD, was eine positive Entwicklung des Aktienkurses um 32,22 Prozent bedeutet.

Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zur Gesamteinschätzung "Gut" für die North American Construction.