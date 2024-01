Nortech Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Nortech als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 56,52 und der RSI25 für 25 Tage bei 48,41, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Nortech-Aktie als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 12,21, was insgesamt 73 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten" von 46,04. Daher erhält die Aktie eine "gut" Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs der Nortech-Aktie bei 9,42 USD und ist inzwischen um +5,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -1,87 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nortech in den sozialen Medien zu beobachten war. Daher erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Nortech wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "gut"-Rating.