Nortech Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Nortech hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,53 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Underperformance von -15,3 Prozent bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 576,32 Prozent, und Nortech lag 592,86 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Nortech bei 0 Prozent, was 11349,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen unrentabel und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen eher neutral gegenüber Nortech, jedoch gab es vor allem negative Themen in der Diskussion, ohne positive Aspekte. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nortech liegt derzeit bei 16,69 Euro, was 63 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 45 Euro. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.