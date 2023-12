Norske Skog Asa Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

In den letzten Wochen gab es bei Norske Skog Asa eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen. Dies basiert auf der Auswertung der Meinungen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigen. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Schlecht".

Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion feststellbar, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Norske Skog Asa.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Norske Skog Asa-Aktie liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu erkennen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -9,36 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Norske Skog Asa eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Anlegerstimmung führt.