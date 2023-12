Norske Skog Asa Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Norske Skog Asa hat einen RSI von 36,63, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Der RSI25 beträgt 49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Norske Skog Asa verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Die Analysten haben die Stimmung in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Norske Skog Asa auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 45,55 NOK, während der Kurs der Aktie bei 41,36 NOK liegt, was einer Abweichung von -9,2 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 41,16 NOK, was einer Abweichung von +0,49 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Norske Skog Asa als "Neutral".