Norske Skog Asa Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die technische Analyse der Norske Skog Asa-Aktie ergibt ein insgesamt "Schlecht"-Rating aufgrund trendfolgender Indikatoren. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigen, dass der letzte Schlusskurs jeweils deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies bedeutet Abweichungen von -13,58 Prozent bzw. -5,97 Prozent.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls negativ. In den vergangenen Wochen dominierten eher positive Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Auch das Sentiment und Buzz in den Social Media ergibt ein "Neutral"-Rating, da keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Norske Skog Asa festzustellen war.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält Norske Skog Asa auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Norske Skog Asa-Aktie somit auf Basis der technischen Analyse und Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating versehen.