Norske Skog Asa Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Analyse von Norske Skog Asa wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 56,25 Punkten, was darauf hinweist, dass die Norske Skog Asa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 46,9), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Norske Skog Asa insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Norske Skog Asa besonders negativ diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält Norske Skog Asa auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Norske Skog Asa in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Norske Skog Asa, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Norske Skog Asa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser liegt derzeit bei 45,21 NOK, was einen deutlichen Unterschied von -8,56 Prozent zum letzten Schlusskurs (41,34 NOK) bedeutet. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 41,15 NOK, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,46 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Zusammenfassend wird die Norske Skog Asa-Aktie bei der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.