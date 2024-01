Norske Skog Asa Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Norske Skog Asa liegt bei 57,32 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,79 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Norske Skog Asa haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Daher wird das Stimmungsbild mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 44,92 NOK lag, während der aktuelle Kurs bei 40,56 NOK liegt, was einer Abweichung von -9,71 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 41,22 NOK, was einer Abweichung von -1,6 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Norske Skog Asa eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Norske Skog Asa daher von der Redaktion mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.