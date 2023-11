Norsk Titanium AS Aktie: Knallt es bald?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Norsk Titanium liegt bei 82,98, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,41 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung von "Schlecht".

Sentiment und Buzz: Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Norsk Titanium gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Norsk Titanium derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,29 EUR, was einer Abweichung von -58,1 Prozent vom Aktienkurs (0,1215 EUR) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -24,06 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Norsk Titanium von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.