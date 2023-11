Norsk Hydro ASA Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Norsk Hydro ASA hat derzeit eine Dividendenrendite von 8,98 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,03 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. In der technischen Analyse zeigt sich jedoch eine Abweichung von -7,14 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 60,8, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 40,42, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Norsk Hydro ASA, wobei die Dividendenrendite positiv hervorsticht, während die technische Analyse und der RSI auf eine neutrale Bewertung hindeuten. Das Anleger-Sentiment fällt jedoch positiv aus, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.