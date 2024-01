Norsk Hydro ASA Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Norsk Hydro":

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Norsk Hydro Asa nicht wesentlich verändert. Dies wurde anhand der Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Da keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurden, wurde das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Norsk Hydro Asa-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 5,74 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,938 EUR liegt somit auf ähnlichem Niveau, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 5,51 EUR, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Norsk Hydro Asa neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Norsk Hydro Asa-Aktie hat einen Wert von 62, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (41,84) führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Norsk Hydro Asa basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.