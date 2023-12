Norseman Silver Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander und ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Norseman Silver wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Norseman Silver-Aktie in keiner der beiden Extremlagen ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso erhält die Aktie für den RSI25 ein "Neutral"-Rating, da auch hier keine überkauften oder überverkauften Signale vorliegen.

Die Marktstimmung in den sozialen Medien war in Bezug auf Norseman Silver in den letzten Tagen überwiegend neutral. Sowohl die Diskussionen als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als neutral eingestuft. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Norseman Silver daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung insgesamt.

Die langfristige Stimmung und die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Norseman Silver zeigen ebenfalls eine neutrale Tendenz. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine ausgeglichene Stimmungslage hin. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse der Aktie ergibt sich ein positives Bild. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine deutliche Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt kann daher festgehalten werden, dass Norseman Silver basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen eine neutrale bis positive Bewertung erhält.