Norseman Silver Aktie: Was könnte passieren?

Die technische Analyse der Norseman Silver-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,08 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,13 CAD weicht somit um +62,5 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,11 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+18,18 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Norseman Silver-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Norseman Silver veröffentlicht. Dies, zusammen mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Norseman Silver-Aktie liegt bei 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (42,86) zeigt weder überkaufte noch unterkaufte Zustände, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Norseman Silver.