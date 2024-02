Norse Impact AB Aktie: Was war das denn?

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Aktie von Harm Reduction wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Mehrheit der diskutierten Themen rund um den Wert waren neutral, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Harm Reduction derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,89 Prozent liegt. Aufgrund dieses Wertes wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse der Harm Reduction-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 0,01 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 0,0084 EUR liegt 16 Prozent niedriger und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen aufgrund des Unterschreitens des letzten Schlusskurses eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie aus.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Harm Reduction-Aktie liegt bei 48,46 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 48,69 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" Niveau.