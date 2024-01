Noronex Aktie: Der weitere Knall!

Die technische Analyse zeigt, dass die Noronex-Aktie derzeit "Schlecht" eingestuft ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,01 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,009 AUD) um -10 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,01 AUD weist eine Abweichung von -10 Prozent auf. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine zunehmende Anzahl von negativen Meinungen in den vergangenen zwei Wochen. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Noronex-Aktie der letzten 7 Tage weist einen Wert von 71 auf, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis (55,56) neutral. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach dem RSI.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Noronex-Aktie.

