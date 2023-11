Noronex Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Aktienanalyse: Noronex-Stimmung und technische Analyse

Die Analyse von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Noronex untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Noronex in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Ein beliebtes Instrument zur technischen Analyse von Aktien ist der Relative Strength Index (RSI), der die Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Für Noronex beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 37,5 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von Noronex liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Noronex liegt derzeit bei 0,02 AUD. Da der Aktienkurs bei 0,012 AUD gehandelt wird und somit einen Abstand von -40 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,01 AUD, was einer Differenz von +20 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass Noronex über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für Noronex die Einstufung: "Neutral".

Die Analyse der Stimmung und der technischen Faktoren deuten darauf hin, dass die Aktie von Noronex derzeit eine neutrale Bewertung erhält. Anleger sollten diese Informationen in ihre Entscheidungsfindung einbeziehen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.