Norma löst Jubelsturm aus!

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten vorgenommen werden, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung des Marktes. Unsere Analysten haben sich mit Norma auf sozialen Plattformen befasst und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Norma in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Norma ergibt die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Norma in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,21 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 3,23 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -31,44 Prozent im Branchenvergleich und einer Unterperformance von 31,37 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor. Daher erhält Norma in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Norma festgestellt werden. Dies zeigt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Insgesamt wird Norma in dieser Kategorie daher mit "Gut" bewertet.