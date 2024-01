Norma im Check!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Norma-Aktie hat einen RSI von 54,61, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Norma-Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Norma-Aktie mit -2,92 Prozent mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,16 Prozent erzielte, schneidet Norma mit einer Rendite von 9,08 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder sogar umkehren. Bezogen auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt Norma eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum zu verzeichnen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 16,88 EUR für den Schlusskurs der Norma-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 14,84 EUR, was einem Unterschied von -12,09 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 15,38 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -3,51 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Norma-Aktie daher in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.