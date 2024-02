Norma-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Aktienkurs von Norma hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,51 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor 47,03 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Maschinenbranche beträgt 6,01 Prozent, wobei Norma aktuell 48,52 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Fundamentaldaten wird Norma im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 15,85, was einem Abstand von 51 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,23 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist Norma derzeit eine Dividendenrendite von 3,79 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie jedoch neutral eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigte sich in den letzten Wochen kaum eine Veränderung bei Norma. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke ebenfalls neutral bewertet.

Insgesamt wird die Aktie von Norma daher aufgrund der genannten Faktoren als "Neutral" eingestuft.