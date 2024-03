Norma Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Stimmung unter den Anlegern im Hinblick auf Norma ist derzeit besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Norma als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 15,85 insgesamt 53 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der bei 33,6 liegt.

Die Dividendenrendite für Norma beträgt derzeit 3,79 Prozent und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt von 2,25 Prozent für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Norma eine positive Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse erhält die Norma-Aktie eine neutrale Einschätzung. Der Aktienkurs liegt mit 15,49 EUR knapp unter der 200-Tage-Linie von 15,99 EUR, was einem Abstand von -3,13 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ebenfalls ein neutrales Signal.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung auf Basis der Anleger-Stimmung, der fundamentalen Analyse und der technischen Analyse.