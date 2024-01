Norma Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Norma-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 87, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert der letzten 25 Tage bei 56,2, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Norma eingestellt waren, mit drei positiven und vier negativen Tagen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Norma daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Fundamental betrachtet weist die Norma-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,08 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit auf eine Unterbewertung hinweist.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Norma-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der bei 17,09 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,66 EUR deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Norma-Aktie aufgrund eines Unterschieds von -5,72 Prozent ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für die Norma-Aktie basierend auf dem RSI, der Anlegerstimmung, fundamentalen Kriterien und der technischen Analyse.