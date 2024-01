Norma Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse der Norma-Aktie zeigt durch den gleitenden Durchschnitt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers ermittelt werden kann. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 17,32 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 15,68 EUR liegt, was einem Unterschied von -9,47 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie somit als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (15,72 EUR), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,25 Prozent). Daher erhält die Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite der Norma-Aktie beträgt 3,38 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,15 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Norma festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch auf dieser Grundlage mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Norma-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 63,24, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 47,57 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.