Norma Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Technische Analyst von Norma hat ermittelt, dass die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung auf mittlerem Niveau geblieben sind. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet darauf hin, dass Norma weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen einen neutralen Wert an. In Bezug auf den Aktienkurs hat Norma in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -2,92 Prozent im Vergleich zur "Maschinen"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auf der fundamentalen Ebene wird die Aktie aufgrund des vergleichsweise niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als "günstig" bewertet und erhält daher ein "Gut" in diesem Bereich.

Norma kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Norma jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Norma-Analyse.

Norma: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...