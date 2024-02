Norma Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Norma war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün. Es gab keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Norma in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,51 Prozent, was eine Underperformance von -48,75 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Norma 47,41 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Norma. Sowohl die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt erhält die Aktie daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Norma mit einer Dividendenrendite von 3,79 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,1 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.