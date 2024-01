Norma Aktie: Was könnte passieren?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie Anleger feststellten. An zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, während sieben Tage von negativer Kommunikation dominiert wurden. Außerdem unterhielten sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Norma. Die Redaktion bewertet daher die Aktie mit "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingeschätzt.

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Norma wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Norma wurde ein 7-Tage-RSI von 63,24 Punkten gemessen, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,57 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" ergibt sich eine Rendite von -2,92 Prozent für Norma, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine Rendite von 7,72 Prozent erzielte, liegt Norma mit 10,64 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr mit einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie bewertet.