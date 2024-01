Norma Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Norma zeigt eine neutrale Bewertung von 52,68, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dieser Wert basiert auf den Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen. Eine ähnliche neutrale Bewertung erhält die Aktie basierend auf dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 68 aufweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Norma in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich schneidet die Aktie von Norma im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" mit einer Rendite von -2,92 Prozent schlechter ab. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite mit 8,32 Prozent deutlich darunter, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Norma-Aktie von 14,5 EUR 13,28 Prozent unter dem GD200 (16,72 EUR) liegt, was ein schlechtes Signal darstellt. Ebenso liegt der Kurs mit einem Abstand von -5,1 Prozent unter dem GD50 von 15,28 EUR, was ebenfalls als schlechtes Signal gewertet wird. Zusammenfassend kann der Kurs der Norma-Aktie als schlecht bewertet werden, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.