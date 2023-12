Norma Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die technische Analyse der Norma-Aktie zeigt eine gemischte Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 17,79 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 15,6 EUR liegt, was einem Unterschied von -12,31 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 15,88 EUR, der nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-1,76 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Norma wird als neutral eingeschätzt, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen. Die Diskussionen rund um die Aktie waren größtenteils neutral, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattfanden.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein neutrales Bild der Norma-Aktie. Der RSI7 liegt bei 40,85 und der RSI25 bei 53,1, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für die Norma-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und dem Relative Strength-Index.

