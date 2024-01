Norma Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Norma-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,38 Prozent auf, was einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,16 Prozent darstellt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion neutral eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Norma-Aktie mit einem Wert von 18,08 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Unterbewertung um 43 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen". Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Norma-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 17,46 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 15,89 EUR liegt, was einer Abweichung von -8,99 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (15,75 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,89 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Norma-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -2,92 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 6,86 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -9,79 Prozent im Branchenvergleich für Norma. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite, die 8,84 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt, schlecht. Somit erhält die Norma-Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating.