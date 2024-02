Norma Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Aktienkurs von Norma hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,51 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Industriebranche (4,53 Prozent) eine Unterperformance von 47,03 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 6,01 Prozent, wobei Norma aktuell 48,52 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet wird Norma als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 15,85 deutlich unter dem Branchen-KGV von 32,23 liegt. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -11,87 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine Abweichung von -5 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv ausgefallen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert in den vergangenen Tagen lassen darauf schließen, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft werden kann.